Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко: "Проект модернизации трамвайной сети в Таганроге нужно внедрять в других регионах"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела совещание по комплексному развитию Таганрога. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела совещание по комплексному развитию Таганрога. Наибольшее внимание она уделила тому, насколько хорошо в городе реализует проект модернизации трамвайной сети. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Председатель Совфеда отметила, что это первый в России комплексный проект, созданный под ключ, да еще и в такие кратчайшие сроки. Валентина Матвиенко обратила внимание и на то, что после того, как город стал развиваться, он заново открылся для своих жителей. Таганрог, по ее мнению, обладает еще довольно большим потенциалом.

Спикер посчитала необходимым внедрить полученный в ходе модернизации приморского города опыт и в других регионах.

- Совет Федерации курирует эту тему. У нас есть рабочая группа, мы будем продолжать взаимодействовать с правительством, с ВЭБ.РФ, другими институтами развития, с ДОМ.РФ – чтобы полученный успешный опыт распространять на другие регионы, - поделилась Валентина Матвиенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко провела совещание по комплексному развитию Таганрога.

Она оценила проект трамвайной сети.