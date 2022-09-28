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Общество28 сентября 2022 5:01

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко: "Проект модернизации трамвайной сети в Таганроге нужно внедрять в других регионах"

Это первый в России комплексный проект, созданный под ключ
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела совещание по комплексному развитию Таганрога.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела совещание по комплексному развитию Таганрога.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела совещание по комплексному развитию Таганрога. Наибольшее внимание она уделила тому, насколько хорошо в городе реализует проект модернизации трамвайной сети. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Председатель Совфеда отметила, что это первый в России комплексный проект, созданный под ключ, да еще и в такие кратчайшие сроки. Валентина Матвиенко обратила внимание и на то, что после того, как город стал развиваться, он заново открылся для своих жителей. Таганрог, по ее мнению, обладает еще довольно большим потенциалом.

Спикер посчитала необходимым внедрить полученный в ходе модернизации приморского города опыт и в других регионах.

- Совет Федерации курирует эту тему. У нас есть рабочая группа, мы будем продолжать взаимодействовать с правительством, с ВЭБ.РФ, другими институтами развития, с ДОМ.РФ – чтобы полученный успешный опыт распространять на другие регионы, - поделилась Валентина Матвиенко.

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Она оценила проект трамвайной сети.