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Общество28 сентября 2022 5:31

В Ростове в среду будет пасмурно и дождливо

Порывы ветра будут достигать 12-14 метров в секунду
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростове в среду будет пасмурно и дождливо.

В Ростове в среду будет пасмурно и дождливо.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице в среду, 28 сентября, будет пасмурно и дождливо. Такой прогноз дали синоптики местного Гидрометцентра.

Местами может пройти небольшой и умеренный дождь. Вечером осадки заметно увеличится. Ветер будет дуть с юго-восточной стороны, затем он сменит направление на южное. Скорость его будет составлять 6-11 метров в секунду, временами порывы будут достигать 12-14 метров в секунду.

В дневные часы воздух прогреется до +23 градусов. К ночи температура опустится до +19 градусов.

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