В Ростове полиция задержала подозреваемого в серии краж. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Ростове полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в серии краж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В местный отдел полиции обратился мужчина и сообщил, что кто-то вскрыл автомобиль и забрал всю музыкальную аппаратуру. Полицейские незамедлительно занялись поисками злоумышленника.

Им оказался 38-летний местный житель. Он ночью увидел припаркованный автомобиль, вскрыл двери, а затем вырезал автомагнитолу и усилитель, кроме того, он похитил еще и десять тысяч рублей. Все похищенное подозреваемый продал, а деньги потратил. Общая сумма причиненного ущерба составила 35 тысяч рублей.

Позже полицейским удалось выяснить, что задержанный причастен еще и к краже велосипеда из подъезда многоквартирного дома. Он перерезал кусачками трос и увез велосипед, а затем продал его и деньги потратил. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. Правоохранители выясняют его причастность к другим преступлениям.

- В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, - говорится в сообщении.

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