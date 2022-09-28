В Батайске открыли бюст Героя Социалистического Труда Петра Алексеевича Руденко

Фото: пресс-служба Администрации города Батайска

На мероприятии присутствовали Роман Волошин, глава администрации города Батайска, Игорь Любченко, председатель Батайской городской думы - глава города, неравнодушные жители города, железнодорожники, те, кто знал Петра Алексеевича и работал с ним.

Роман Волошин поблагодарил создателей бюста, а затем вместе с детьми Петра Алексеевича торжественно открыл его. После чего дочь Петра Алексеевича Лариса Петровна Назарова и сын Алексей Петрович Руденко выступили с ответным словом.

Инициаторами установки бюста являются люди, которые активно участвуют в жизни города, - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Армстрой», депутат Батайской городской думы Армен Гаспарян, а также учредитель компании «Специализированный застройщик «Твой Дом», председатель общественного совета Федерации спортивной борьбы города Батайска Владимир Дорошенко и депутат Батайской городской думы Анатолий Павлятенко.

Фото: пресс-служба Администрации города Батайска

Скульптор бюста - заслуженный художник России Анатолий Андреевич Скнарин. В 2019 году скульптор выполнил работу в глине, но закончить работу не успел, 21 декабря 2020-го он ушел из жизни. Дело продолжил и завершил его сын Андрей Анатольевич Скнарин.

Петр Алексеевич Руденко родился в Батайске 18 февраля 1928 года. Учился в школе №1, потом в школе №2. До войны окончил 7 классов. Свою трудовую деятельность начал в Батайском локомотивном депо. Он неоднократно избирался депутатом городского совета депутатов трудящихся. Был членом бюро ГК КПСС. За большой добросовестный производительный труд П.А. Руденко имеет множество наград. По итогам работы 8-й пятилетки он был награжден орденом «Знак Почета» (1972 г.). Большими событиями для Петра Алексеевича отмечен 1976 год: он был избран делегатом 25-го съезда КПСС. Но особая награда за труд была получена в 1982 году. Ему было присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда.

Машинист Руденко - передовой работник локомотивного депо, наставник молодежи, заслуженный работник железнодорожного транспорта, почетный железнодорожник. Он также награжден медалью «За добросовестный труд к 100-летию В.И. Ленина» и другими наградами. В 1982 году решением Батайского исполкома Руденко П.А. присвоено звание «Почетный гражданин города Батайска».