Отдел по защите гостайны появится в правительстве Ростовской области

Контролировать поставленные задачи будет заместитель губернатора Вадим Артемов. Фото: сайт правительства РО

Отдел безопасности правительства Ростовской области переименуют в отдел защиты государственной тайны. Это решение оформили в соответствующем указе от 23 сентября 2022 года. Документ сейчас находится в открытом доступе.

Известно, что обновленная структура должна начать работу уже через несколько дней, с 1 октября. Параллельно с этими изменениями планируют «образовать сектор пропускного и внутриобъектового режимов».

Контролировать поставленные задачи по созданию структур будет заместитель губернатора - руководитель аппарата правительства Ростовской области Вадим Артемов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Валентина Матвиенко открыла в Таганроге обновленные трамвайные маршруты

Также председатель Совета Федерации осмотрела новое депо и современный подвижной состав (подробности)