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Общество28 сентября 2022 7:17

Отдел по защите гостайны появится в правительстве Ростовской области

Изменения должны вступить в силу уже с 1 октября
Ангелина СКИБА
Контролировать поставленные задачи будет заместитель губернатора Вадим Артемов. Фото: сайт правительства РО

Контролировать поставленные задачи будет заместитель губернатора Вадим Артемов. Фото: сайт правительства РО

Отдел безопасности правительства Ростовской области переименуют в отдел защиты государственной тайны. Это решение оформили в соответствующем указе от 23 сентября 2022 года. Документ сейчас находится в открытом доступе.

Известно, что обновленная структура должна начать работу уже через несколько дней, с 1 октября. Параллельно с этими изменениями планируют «образовать сектор пропускного и внутриобъектового режимов».

Контролировать поставленные задачи по созданию структур будет заместитель губернатора - руководитель аппарата правительства Ростовской области Вадим Артемов.

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