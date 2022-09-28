Асфальт провалился под тяжестью люка на одной из улиц Ростова

Коммунальное ЧП произошло на пересечении Безымянного и Собино Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове на пересечении переулка Безымянного и улицы Собино провалился асфальт. Об этом жителей и гостей города в одном из местных пабликов предупредил очевидец.

Мужчина заявил, что провал на проезжей части образовался из-за «люка, который обрушился под собственным весом». После этого, по словам ростовчанина, люди отметили опасное место веткой. Свой пост автор дополнил фотографиями проблемного участка.

В комментариях жители донской столицы отметили, что, вероятно, весь отрезок пути «скоро уйдет под землю». При этом одна из участниц обсуждения спросила, обратился ли фотограф в водоканал или он просто опубликовал снимки в сети.

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