В Ростовской области подросток попал под поезд и выжил

В Ростовской области подросток попал под поезд
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области, на железнодорожном перегоне «Новочеркасск – Александровка», произошел несчастный случай, сообщили в полиции на транспорте.
В ведомстве рассказали, что 17-летний парень переходил железную дорогу и не увидел приближающийся поезд. Не исключено, что он был в наушниках, поэтому не услышал сигнал, который подавал машинист.
В результате состав сбил молодого человек. Подростку повезло, он выжил, но получил серьезные травмы. Парня на скорой помощи отвезли в больницу.
- Полицейские установили личность пострадавшего. Им оказался 17-летний житель Белокалитвинского района Ростовской области. По факту случившегося проходит проверка, - сообщили в пресс-службе УТ МВД по СКФО.
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