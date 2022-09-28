10 тысяч жителей Ростовской области проконсультировали по мобилизации операторы-112

По номеру «112» также можно узнать о видах помощи для переселенцев. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области с 22 сентября операторы Службы «112» проконсультировали по вопросам частичной мобилизации более 10 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель губернатора Вадим Артемов.

- В среднем специалисты обрабатывают около двух тысяч обращений в сутки, самое большое количество звонков - 2366 - поступило 24 сентября. В связи с большим количеством обращений увеличили штат. Сейчас днем ежедневно на дежурство заступают 32 оператора, 10 - по ночам, - рассказал Вадим Артемов.

Чиновник добавил, что при необходимости развернут дополнительные рабочие места - уже сегодня для этой работы в регионе сформировали резерв из волонтеров и студентов ростовских вузов.

Напомним, по номеру «112» можно получить ответы на вопросы, связанные с частичной мобилизацией, ситуацией по коронавирусу и помощью вынужденным переселенцам из ДНР, ЛНР и Украины. Ответы на наиболее часты вопросы можно найти на сайте донского правительства.

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