Обменять бонусы на рубли с октября смогут клиенты банка ВТБ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Клиенты ВТБ с октября смогут обменять на рубли мультибонусы, накопленные в рамках программы лояльности. Сервис расширит возможности использования полученного кешбэка.

В зависимости от пакета услуг сейчас участники программы получают кешбэк от 2% до 4% за оплату картой в супермаркетах, ресторанах и транспорте или в магазинах одежды. Дополнительный бонус начисляют зарплатным клиентам - плюс 0,5% к основному проценту.

- За четыре месяца с момента запуска измененной программы лояльности ВТБ наши клиенты накопили около 3 млрд мультибонусов. Чаще всего пользователи тратили их на оплату путешествий, оформление сертификатов и покупку товаров в каталоге программы. С октября пользователи смогут обменять бонусы на рубли. Это создает более удобные и выгодные условия, - отметил старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом банка Денис Вальвачев.

Конвертировать мультибонусы в рубли можно в приложении программы лояльности: достаточно выбрать в нем меню «Баланс» и указать сумму, которую требуется перевести на карту. Курс - 0,85 рубля за 1 бонус. Перевод доступен с 1 мультибонуса, максимальный порог не ограничен.

Воспользоваться предложением смогут все клиенты ВТБ с положительным балансом мультибонусов, зарегистрированные в сервисе ранее и активировавшие свои профили, вне зависимости от подключения к обновленным условиям программы лояльности.

Напомним, сейчас потратить накопленные мультибонусы пользователи могут в каталоге программы лояльности и у ее партнеров. При этом обслуживание мультикарт остается полностью бесплатным.

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