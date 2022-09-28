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Общество28 сентября 2022 12:08

Жителям двух районов Новочеркасска предстоит остаться без воды 4 и 5 октября

Подача воды будет возобновлена по мере заполнения сетей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Жителям двух районов Новочеркасска предстоит остаться без воды 4 и 5 октября.

Жителям двух районов Новочеркасска предстоит остаться без воды 4 и 5 октября.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В двух районах Новочеркасска отключат воду на двое суток. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Первомайском и Донском районах отключат водоснабжение 4 октября. Ограничения будут действовать с пяти часов утра до двенадцати часов ночи.

В полночь запланированы новые отключения в Первомайском районе. Воды в домах ростовчан не будет до девяти часов вечера 5 октября.

- Подачу воды специалисты планируют возобновить по мере заполнения сетей, - отмечается в сообщении.

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В части Батайска и Ростова отключат холодную воду.

С пониженным давлением она будет подаваться в границах Горбольницы № 20.