Жителя Ростовской области оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России

Вину мужчины доказали в суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области за дискредитацию Вооруженных сил России оштрафовали жителя Родионово-Несветайского района. Информация об этом 28 сентября поступила от пресс-службы донского главка МВД.

Как пояснили в полиции, 36-летний мужчина высказался против армии и военных в голосовом сообщении, которое опубликовал в одной из городских групп. Однако резкие слова прослушали не только пользователи сети, но и сотрудники полиции.

Правоохранители приехали к хулигану домой и забрали его в отдел. Был составлен протокол. После этого в деле уже разбирался Новошахтинский суд.

Задержанного признали виновным и наказали на 40 тысяч рублей по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Телеграм-бот о мобилизации запустили в Ростовской области

Программа будет обновляться по мере поступления новой информации (подробности)