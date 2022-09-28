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Общество28 сентября 2022 12:16

Жителя Ростовской области оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России

Мужчина резко высказался против армии и военных
Ангелина СКИБА
Вину мужчины доказали в суде

Вину мужчины доказали в суде

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области за дискредитацию Вооруженных сил России оштрафовали жителя Родионово-Несветайского района. Информация об этом 28 сентября поступила от пресс-службы донского главка МВД.

Как пояснили в полиции, 36-летний мужчина высказался против армии и военных в голосовом сообщении, которое опубликовал в одной из городских групп. Однако резкие слова прослушали не только пользователи сети, но и сотрудники полиции.

Правоохранители приехали к хулигану домой и забрали его в отдел. Был составлен протокол. После этого в деле уже разбирался Новошахтинский суд.

Задержанного признали виновным и наказали на 40 тысяч рублей по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

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Программа будет обновляться по мере поступления новой информации (подробности)