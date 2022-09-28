В Аксае грузовик сбил 15-летнего подростка. Фото: ГИБДД по РО.

В Аксае школьник пострадал в аварии. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 28 сентября, около одиннадцати часов утра в районе дома №7 на улице Шолохова. По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля "ГАЗель" сбил 15-летнего пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Школьник выскочил из-за встречного авто неподалеку от пешеходного перехода.

Подросток получил травмы и был госпитализирован медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении.

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