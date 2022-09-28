В Ростовской области утвердили порядок выплат семьям погибших военных

Постановление о единовременной помощи подписал губернатор региона. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области губернатор Василий Голубев подписал постановление о единовременной материальной помощи семьям погибших участников специальной операции в республиках Донбасса и Украины. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Известно, что сумма выплаты - 2 млн рублей, деньги будут выделять из бюджета региона. На финансовую поддержку могут претендовать семьи военных и бойцов национальной гвардии России.

Ранее глава региона сообщил, что с начала спецоперации выплаты семьям солдат и офицеров производились из федерального бюджета по линии Минобороны. Теперь речь идет о дополнительных ассигнованиях.

Добавим, также на Дону проводятся выплаты военнослужащим, раненным в ходе СВО. Кроме того, выплаты предусмотрены в случае гибели командированных сотрудников органов власти, муниципалитетов и иных организаций.

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