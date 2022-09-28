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Происшествия28 сентября 2022 14:15

Жительница Украины пыталась через мессенджеры организовать в Ростове акции протеста

Ее вычислили силовики
Анна ШИЛЯЕВА
Правоохранители вычислили украинку, которая пыталась устроить в Ростове акции протеста

Правоохранители вычислили украинку, которая пыталась устроить в Ростове акции протеста

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Украины, 28-летняя Анастасия (имя изменено — прим.ред.) , находясь у себя дома, в Полтавской области, через соцсети пыталась разжечь протестные настроения в Ростове, рассказал источник издания в правоохранительных органах региона.

Так, подозреваемая в различных телеграм-каналах раздавала подписчикам инструкции о том, как, где и когда устраивать незаконные акции протеста. Подписчиками были, в основном, люди молодого возраста.

Кроме прочего, злоумышленниц рассылала фейковые документы в различные организации Ростова.

По словам источника издания в правоохранительных органах региона, по данному факту идет проверка.

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