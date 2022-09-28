Заброшенное здание загорелось в Новочеркасске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новочеркасске вспыхнуло одно из заброшенных зданий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 28 сентября, около пяти часов вечера в здании №2 на улице 26 бакинских комиссаров. Очевидцы незамедлительно вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

В настоящее время спасатели уточняют площадь пожара. Локализовать возгорание удалось к 17:57. Тушение огня продолжается. Причина возгорания пока остается неизвестной, ее установят специалисты после полной его ликвидации.

- Для тушения пожара привлекались 23 человека личного состава и восемь единиц техники, - отмечается в сообщении.

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Площадь пожара составила 150 квадратных метров.