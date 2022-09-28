Донские власти рассказали, что делать с пришедшими по ошибке повестками. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Власти Ростовской области в очередной части ответов на интересующие дончан вопросы о частичной мобилизации рассказали, что делать, если повестка пришла по ошибке.

В правительстве посоветовали в таких случаях обращаться в военный комиссариат. Там потребуется предоставить документы, которые подтверждают право на отсрочку призыва. Кроме того, если мнение комиссии по-прежнему будет считаться ошибочным, то его можно оспорить в призывной комиссии по мобилизации.

- Региональные отделения Общероссийского народного фронта по всей стране будут помогать гражданам, считающим, что их права нарушены. Обращения принимаются в региональных отделениях, а также в региональных группах Народного фронта в соцсетях, - отметили власти.

Студенты же могут обратиться на горячую линию Минобрнауки по вопросам мобилизации для обучающихся в вузах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донской военком Игорь Егоров рассказал, что делать, если пришла повестка по ошибке.

Причины ошибки могут быть разными.