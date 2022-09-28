Начальник Горздрава Сергей Мясников озвучил коронавирусную статистику в Ростове. Фото: администрация Ростова.

В ростовской городской думе прошло заседание постоянной комиссии по здравоохранению. На нем выступил начальник Горздрава Сергей Мясников и рассказал, как на данный момент обстоят дела с новой коронавирусной инфекцией в Ростове.

- Под медицинским наблюдением находятся 966 человек, из них 711 – с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». В ковидных госпиталях проходят лечение 57 человек. Общая загруженность коечного фонда города составляет 21,9%, - отчитался Сергей Мясников.

За минувшие сутки было сдано 3 434 анализа на выявление вируса.

Что касается вакцинации ростовчан, то с начала пандемии прививки сделали 765 683 тыс. человек, а процедуру ревакцинацию прошли 366 306 тыс. человек. Вчера повторно прививку сделали 1 595 человек. На данный момент вакцинироваться могут еще 14 510 человек, именно такое количество доз еще припасено.

Также продолжается кампания по вакцинации детей. Для этого в город прибыло 4 980 доз. Жители могут сделать спасительный укол в любом из 33 пунктов вакцинации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области коронавирус за сутки обнаружили почти у 1,5 тысячи человек.

В Управлении Роспотребнадзора региона озвучили цифры по числу заболевших.