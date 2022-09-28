Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 сентября 2022 17:30

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объяснил нехватку кроватей в одной из воинских частей

Глава региона пообещал оперативно решить проблему
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Губернатор Ростовской области Василий Голубев объяснил нехватку кроватей в одной из воинских частей.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев объяснил нехватку кроватей в одной из воинских частей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о нехватке кроватей в одной из местных воинских частей. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

- Одномоментно в часть прибыли большое количество ребят из разных регионов, что превысило объем коечного фонда, - сообщил глава региона.

Василий Голубев отметил, что он уже разобрался в проблеме. Губернатор пообещал, что до конца дня в воинскую часть доставят необходимое число кроватей и постельных принадлежностей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Встречу с мобилизованными и их родными провел губернатор Ростовской области.

Василий Голубев пообещал решить все вопросы, озвученные во время беседы.