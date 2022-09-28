Губернатор Ростовской области Василий Голубев объяснил нехватку кроватей в одной из воинских частей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о нехватке кроватей в одной из местных воинских частей. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

- Одномоментно в часть прибыли большое количество ребят из разных регионов, что превысило объем коечного фонда, - сообщил глава региона.

Василий Голубев отметил, что он уже разобрался в проблеме. Губернатор пообещал, что до конца дня в воинскую часть доставят необходимое число кроватей и постельных принадлежностей.

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Василий Голубев пообещал решить все вопросы, озвученные во время беседы.