Ростовский порт полностью перенесут на левый берег в 2026 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове порт перенесут на левый берег Дона. Но потребуется на это больше времени, чем было заявлено ранее. Об этом сообщает издание "Город N" со ссылкой на гендиректора АО «Ростовский порт» Виктора Сулина.

Теперь процесс перемещения планируется полностью завершить в 2026 году. Ранее говорилось, что переезд порта окончится в 2025 году. К концу 2022 года будет завершена уже половина работ. Сейчас идет процесс подготовки.

- В феврале-марте 2025 года планируется завершить возведение и ввод в эксплуатацию зданий и сооружений. В феврале-марте 2026 года будет окончено оформление документов для ведения ВЭД на построенных причалах, - рассказал Виктор Сулин.

На перенос порта планируется потратить 1,2 миллиарда рублей.

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Монтаж платформы ведут с августа 2022 года.