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Общество29 сентября 2022 4:00

В Ростове определили подрядчика для установки пешеходных ограждений

На это потратят более 3,5 миллиона рублей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростове определили подрядчика для установки пешеходных ограждений.

В Ростове определили подрядчика для установки пешеходных ограждений.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове нашли подрядчика, который будет устанавливать пешеходные ограждения. На эти нужды планируется потратить более 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. В настоящее время конкурсная комиссия уже определила победителя, который будет заниматься выполнением работ по установке дорожных (пешеходных) ограждений на улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону.

Финансирование будет осуществляться из городского бюджета. Все работы необходимо выполнить в течение 114 дней с момента заключения контракта.

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