Отключения света в Ростове-на-Дону 29 сентября 2022 года: света не будет в десятках домов

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения света в Ростове-на-Дону 29 сентября 2022 года: в городе запланировано обесточить десятки домов. Электроэнергия будет отключена в разных районах города на несколько часов.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

В четверг, 29 сентября, с 9 до 12 часов обесточат дома на ул. 1-я Краснодарская 55, 88; ул. 2-я Краснодарская 119; просп. Коммунистический 11, 15; ул. Тружеников 36а, 32/1.

С 9 до 15 часов отключения ожидают жителей ул. Жмайлова 21, 21А, 21/2, 23, 23/1,23/2, 23/3; просп. Стачки 220-226.

С 9 до 17 часов отключат свет на Юфимцева 4/1.

С 9 до 18 часов электроэнергии не будет на ул. Грекова 3-35, 4-34; ул. Полторацкого 72-120, 87-119; ул. Цимлянская 1-41, 2-40; ул. Чкалова 75-97, 92-118; ул. Кировоградская 19-47, 28-50; ул. Димитрова 36-74, 41-51; ул. Коллективная 31-77, 36-66; ул. Ш. Руставели 60-90; ул. Молокова 17/53.

С 13 до 16 часов без света останутся жители просп. Коммунистический 11, 15.

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