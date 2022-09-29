Донской инфекционный центр ищет поставщиков для армейских термосов и мешков для тел. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Донской инфекционный центр принял решение закупить армейские термосы и патологоанатомические мешки. В общей сложности на эти нужды планируется потратить около 500 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

В обоих случаях конкурс был объявлен самим медучреждением. Так, на приобретение патологоанатомических мешков будет направлено 67,2 тысячи рублей. Выбранный конкурсной комиссией поставщик предоставит их в количестве 200 штук. Особым требованием является то, что на мешке обязательно должен быть полиэтиленовый карман для документов.

Что касается армейских термосов, то здесь подрядчик уже определен. За свои услуги он получит около 430 тысяч рублей. В медучреждение он поставит 38 армейских термосов, которые будут храниться на кухне. В документации говорится, что термосы должны быть разного объема, а гарантийный срок на них - не менее года.

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