Очередная группа мобилизованных дончан отправилась в учебные центры Министерства обороны РФ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области еще одна команда мобилизованных в рамках частичной мобилизации дончан отправилась в учебные центры Министерства обороны России. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Сейчас призывники уже прибыли на подготовку по своим военно-учетным специальностям. Она будет проходить в одном из учебных центров области. Как ранее сообщал военный комиссар региона Игорь Егоров, обучение военнослужащие будут проходить на Кадамовском полигоне, который располагается в Октябрьском районе.

- Все военнослужащие уже обеспечены необходимым вещевым имуществом, они получили оружие и приспустили к занятиям по огневой подготовке, - говорится в сообщении.

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На Дону создадут рабочую группу для решения вопросов неправомерно мобилизованных.

Об этих мерах рассказал губернатор Василий Голубев.