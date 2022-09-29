Четверг в Ростове выдастся ясным, но прохладным. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове в четверг, 29 сентября, ростовчан ждет ясная, но прохладная погода. Такой прогноз дали синоптики местного Гидрометцентра.

Днем столбики термометров поднимутся до отметки в +23 градуса. Ночью температура упадет до +10 градусов. Ветер будет дуть с восточной стороны со скоростью четыре метра в секунду. Погода за окном будет стоять ясная, осадков в этот день не предвидится.

Синоптики заверили, что дождей не ожидается до конца выходных. В пятницу температура поднимется до +28 градусов, а вечером упадет до +17 градусов.

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