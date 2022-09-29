В Ростове на Стачки из-за ДТП с автобусом образовался затор

По словам ростовчан, столкнулись автобус и отечественная легковушка Фото: Сергей ГАПОН

Утром 29 сентября в Ростове на проспекте Стачки образовался крупный затор. По словам очевидцев, привычную пробку в сторону центра осложнило ДТП с участием пассажирского автобуса.

Известно, что авария произошла в районе торгового центра «Сокол» - общественный транспорт столкнулся с отечественной легковушкой. Предварительно, машины лишь немного зацепили друг друга, поэтому, отметили ростовчане, никто не пострадал.

Добавим, к 10 утра дорожная ситуация на Стачки уже нормализовалась. Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», проезжая часть сейчас полностью свободна.

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Детали этого происшествия сейчас уточняют сотрудники полиции (подробности)