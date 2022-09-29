Еще 14 тысяч человек пересекли границу Ростовской области к утру четверга

Границу донского региона ежедневно пересекают десятки тысяч человек Фото: Александр ГЛУЗ

В Ростовскую область за прошедшие сутки въехали еще свыше 14 тысяч человек. Об этом утром 29 сентября сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по региону.

В ведомстве уточнили, что речь идет о людях, которые пешим ходом или на личном транспорте пересекли пункты пропуска. Среди новоприбывших были также жители сопредельных территорий - Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины.

Отметим, что границы ежедневно пересекают десятки тысяч человек. При этом с февраля границу донского региона прошли более 3,3 млн человек, в том числе более 500 тысяч детей.

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