МЧС: пожар в шахтинском магазине локализовали на площади в 500 кв. метров

На месте происшествия задействовали 41 человека и 13 единицы техники. Фото: пресс-служба МЧС России по РО

Пожар в шахтинском магазине на проспекте Чернокозова удалось локализовать на площади в 500 кв. метров. Распространение огня остановили в 12:07, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.

- Пострадавших нет. Тушение продолжается, - прокомментировали журналистам.

Возгорание произошло утром 29 сентября, около 10:20. Пламя вспыхнуло на втором этаже торговой точки, также выгорела кровля. На месте происшествия задействовали от РСЧС 41 человека и 13 единицы техники, в том числе от МЧС - 32 человека и 9 единиц техники.

UPD: в 12:23 ликвидировали открытое горение - пресс-служба МЧС России по Ростовской области

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