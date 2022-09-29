В Ростове проведут этногастрономический фестиваль «Долина Дона»

Широкий ассортимент вина на Дону поддерживают благодаря хорошей урожайности Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 октября в Ростове-на-Дону проведут этногастрономический фестиваль «Долина Дона». В нем примут участие представители туристической индустрии и местные производители. Они представят разнообразную продукцию и, конечно же, вкусные напитки из винной ягоды.

Бодрящей продукции в стеклянной таре уделят особое внимание. Всем желающим расскажут о напитках в искусстве художников, а также устроят интересные тематические мастер-классы. В том числе участники нарисуют маслом винный натюрморт.

К слову, на Дону широкий ассортимент вина с легкостью поддерживают благодаря урожайности. Например, в этом сезоне она будет почти вполовину выше, чем двумя годами ранее. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

- На сегодня урожай донского винограда уже убрали с 40% площадей. Валовой сбор превысил 3100 тонн. Ожидается, что в целом он будет не ниже уровня прошлого года, когда было собрано 5,3 тысячи тонн, что почти на 50% больше чем в 2020 году. Все это способствует решению вопросов импортозамещения, - отметил Виктор Гончаров.

Чиновник добавил, что за 8 месяцев винодельческие предприятия Ростовской области удвоили производство и реализацию своей продукции. Кроме того, продвижению подобных товаров сейчас помогают специализированные ярмарки.

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