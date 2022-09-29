Пожар в Шахтах на проспекте Чернокозова полностью потушили

Всего выгорело 500 кв. метров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шахтах потушили пожар, который полыхал в магазине на проспекте Чернокозова. Полную ликвидацию горения объявили в 13:33. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.

Речь идет о возгорании в торговой точке со строительными материалами - горел местный «Управдом», а точнее магазин «Линолеум». Известно, что пламя полыхало на втором этаже здания, пострадала кровля. Всего выгорело 500 кв. метров. К счастью, никто не пострадал.

Всего тушение вели около трех часов. На месте происшествия задействовали от РСЧС 41 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС - 32 человек и 9 единиц техники.

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