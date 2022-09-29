«Ростелеком» наградил победителей XI конкурса «Вместе в цифровое будущее» Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» в партнерстве с Systeme Electric подвели итоги XI конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». На церемонии награждения победителей в Москве присутствовало 65 представителей региональных медиа и внешних коммуникаций компании.

Также в рамках церемонии прошла пресс-конференция руководителей компаний — Михаила Осеевского и Алексея Кашаева. Спикеры ответили на вопросы журналистов о современном состоянии ИТ-отрасли и телекома, цифровых трендах и технологиях, а также прогнозах развития ИТ.

- Цифровой стиль жизни давно и прочно вошел в повседневную жизнь всех граждан. Современные цифровые технологии приходят на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, позволяют оптимизировать работу жизненно важных приборов, используемых в тяжелых климатических условиях. А подобные проекты служат основой для цифровой трансформации общества, — отметил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

В конкурсе «Вместе в цифровое будущее» в 2022 году приняли участие корреспонденты региональных СМИ и корпунктов федеральных изданий, а также представители блогосферы. На конкурс поступило 2 429 работ.

«Ростелеком» наградил победителей XI конкурса «Вместе в цифровое будущее» Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Работы участников оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли представители аналитического агентства Telecom Daily, редакции РБК, агентства «Интерфакс», порталов www.ICT-Online.ru и www.spbIT.ru, компаний «Ростелеком» и Systeme Electric.

Победители определялись в нескольких номинациях: «Печатная пресса», «Телевидение», «Радио и подкасты», «Интернет-СМИ», «Цифровой стиль жизни» и других. Посмотреть работы участников можно на странице конкурса.

Победители федерального уровня, занявшие первое место в основных номинациях, и номинанты, отмеченные в двух спецноминациях, осенью посетят Северный полярный круг, познакомятся с технологическими площадками «Ростелекома» и Systeme Electric в Мурманской области.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.