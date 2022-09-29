В донском пункте временного размещения 350 детей сирот из ДНР осмотрели врачи-стоматологи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области в одном из пунктов временного размещения были осмотрены врачами стоматологами более 350 сирот из детских домов Донецкой народной республики. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора по Ростовской области.

Сотрудники ведомства заручились поддержкой донского правительства и ОНФ в пунктах временного размещения Неклиновского района и открыли медицинский передвижной комплекс "Стоматологическая помощь". Он принадлежит ростовской стоматологической поликлинике.

- С 26 сентября врачами поликлиники уже осмотрено более 350 детей-сирот в возрасте от 5 до 16 лет из детских домом ДНР. Каждому ребенку составлен индивидуальный план профилактических и лечебных стоматологических мероприятий, - рассказали в ведомстве.

Также в настоящее время проводится осмотр и санация детей, которые приехали из ДНР и ЛНР с родителями и сейчас проживают в пунктах временного размещения.

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