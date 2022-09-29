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Происшествия29 сентября 2022 13:26

Очевидцы: в Ростове трамвай сошел с рельсов и перекрыл дорогу

Эта информация появилась в сети, сейчас ростовчане активно обсуждают случившееся
Ангелина СКИБА
Дорожное ЧП произошло на улице Максима Горького

Дорожное ЧП произошло на улице Максима Горького

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове на Максима Горького трамвай вылетел c рельсов и перекрыл дорогу. Об этом сообщили очевидцы - днем 29 сентября в одном из городских пабликов ростовчане опубликовали видео, которое было снято на месте происшествия.

Судя по кадрам, общественный транспорт сломался на повороте. Состав перекрыл внушительный отрезок проезжей части, но пространство для маневра у легковушек все-таки осталось. Водители были вынуждены объезжать внезапную преграду.

Кадры сняли с земли и с воздуха, по всей видимости, во втором случае с помощью квадрокоптера. Съемку уже оценили пользователи сети. Некоторые возмутились, спросив, следит ли кто-нибудь за состоянием путей в городе. Также люди оставили ироничные комментарии про Аннушку с маслом и неудачный дрифт.

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