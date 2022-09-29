Необходимые специальности и возраст для мобилизации назвали жителям Ростовской области

Призыву подлежат граждане, пребывающие в запасе и не имеющие права на отсрочку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров разъяснил, какие учетные специальности подлежат призыву во время частичной мобилизации. Этот комментарий прозвучал сегодня, 29 сентября, в эфире радио «КП - Ростов-на-Дону».

- В первую очередь, призыву на военную службу по мобилизации подлежат офицеры, солдаты, прапорщики, сержанты, имеющие воинские специальности. Это танкисты, артиллеристы, мотострелки, инженеры и другие в меньших количествах. Речь идет о гражданах, пребывающих в запасе и не имеющих права на отсрочку, - сказал Игорь Егоров.

Военком области также обозначил возрастные рамки призыва.

- Есть федеральный закон. Это все находится в открытом доступе и можно посмотреть. Предельный возраст для солдат, матросов, старшин, сержантов, прапорщиков и мичманов - до 50 лет, мы вправе призывать таких граждан. Младшие офицеры - лейтенанты, старшие лейтенанты и капитаны - до 60 лет. Старшие офицеры - майоры, подполковники, полковники - до 65 лет, - прокомментировал Игорь Егоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военный комиссар Ростовской области рассказал о ходе частичной мобилизации в регионе

По словам Игоря Егорова, необходимое количество бойцов уже призвали и отправили в войска (подробности)