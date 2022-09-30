Отключения света в Ростове-на-Дону 30 сентября 2022 года: жители пяти улиц останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отключения света в Ростове-на-Дону 30 сентября 2022 года: жители пяти городских улиц останутся без электричества. Света не будет на протяжении восьми часов.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

В пятницу, 30 сентября, с 9 до 17 без света останутся жители ул. 2-я Володарского 231-285; ул. Магнитогорская 134-174, 69-99; пер. 3-й Поселковый 27-31, 38-40; пер. 2-й Поселковый 21; ул. Юфимцева 6/1, 10/1, 10/2, 12/2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключения света в Ростове-на-Дону 29 сентября 2022 года: света не будет в десятках домов.

В Ростове электричество отключат в десятках домов.