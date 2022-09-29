О поездках в другие города и за границу во время частичной мобилизации, рассказал военком Ростовской области

В Ростовской области проходит частичная мобилизация Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Военный комиссар Ростовской области, полковник Игорь Егоров, в эксклюзивном интервью в студии радио «Комсомольская правда» рассказал о том, как в регионе проходит частичная мобилизация. К слову, она уже практически завершена.

По словам полковника, людям, стоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти.

- Но, так как у нас частичная мобилизация, то препятствий при перемещении по территории Российской Федерации не существует. Да, есть ограничения при выезде за границу. Для того, чтобы гражданин мог беспрепятственно выехать за границу, нужно в военкомате, где он стоит на воинском учете, взять справку установленного образца, - прокомментировал Игорь Егоров.

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