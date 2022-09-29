Военком Ростовской области рассказал, кому положена отсрочка при частичной мобилизации

Военком Ростовской области перечислил категории граждан, которые получает отсрочку от военной службы. Фото: Лейла МИРИШОВА.

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров в студии радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» назвал категории граждан, которым в условиях частичной мобилизации предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

- В первую очередь, это забронированные в порядке, определяемом правительством РФ, - отметил военком Ростовской области.

По словам Игоря Егорова, отсрочку получают и признанные временно негодными к военной службе по состоянию здоровья. К таким, например, относятся те, кто поломал ногу, или у кого недавно была операция.

- То есть он негоден до шести месяцев, - пояснил военный комиссар.

Получить отсрочку имеют право и занятые постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем и родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимся в постоянном уходе по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизе, либо являющимися инвалидами первой группы при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать этих граждан.

Отсрочка от службы также положена являющемуся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону их содержать.

Не будут мобилизованы граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет. А также жители Ростовской области, чья супруга находится на сроке беременности не менее 22 недель, и у них уже есть трое детей в возрасте до 16 лет на иждивении.

Кроме озвученных Игорем Егоровым пунктов существует еще ряд отсрочек, но «они менее применимы к существующей ситуации сейчас». Ознакомиться с ними более подробно можно в ФЗ № 31.

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