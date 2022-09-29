Рассказываем, коснется ли ростовских студентов частичная мобилизация

Мобилизованные дончане уверены, что каждый мужчина должен защищать Родину Фото: Мария ЛЕНЦ

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров в студии радио «Комсомольская правда» рассказал все, что необходимо знать о частичной мобилизации.

В интервью он коснулся и ребят, которые сейчас получают высшее образование.

- Президентом 24 сентября подписан указ № 664 о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Данным указом предоставляется отсрочка студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющих государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных организациях и научных. Причем отсрочка дается только при получении первого образования, - прокомментировал Игорь Егоров.

Также он назвал вещи, которые может взять с собой мобилизованный мужчина.

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