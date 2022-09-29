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Общество29 сентября 2022 15:21

Игорь Егоров призвал оперативно сообщать о состоянии своего здоровья и семейном положении

Оперативное информирование подразделений учета позволит получить отсрочку от службы
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Военнообязанные при изменении своего семейного положения должны сообщить об этом в военкомат в течение двух недель.

Военнообязанные при изменении своего семейного положения должны сообщить об этом в военкомат в течение двух недель.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Граждане обязаны в течение двух недель сообщать в военкоматы или подразделения учета о состоянии своего здоровья и об изменении своего семейного положения. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» заявил военный комиссар Ростовской области Игорь Анатольевич Егоров.

По его словам, это правило распространяется на жителей сельских поселений и отдельно стоящих городов

- Мы сейчас столкнулись с тем, что по нашим данным гражданин здоров — ему выписывается повестка, - поясняет Игорь Егоров. - Приходим вручать повестку, а он попал в ДТП, получил тяжелую травму и стал неподвижен.

Подобные некорректные ситуации, считает военком, происходят из-за того, что он или его родственники своевременно не сообщили об изменении в состоянии здоровья. Поэтому Игорь Егоров попросил всех своевременно уточнять собственные данные.

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