Стало известно, как мобилизация коснулась вахтовиков из Ростовской области

Специалисты должны заранее сообщать в военкомат о своем здоровье Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров в эфире радио «КП - Ростов-на-Дону» рассказал, как проходит частичная мобилизация для специалистов, работающих вахтовым методом.

- Федеральное законодательство имеет на это ответ. Гражданин обязан встать на воинский учет по месту фактического, подчеркиваю, проживания, если живет там более трех месяцев, - пояснил Игорь Егоров.

Также военком отметил, что люди должны заранее сообщать о состоянии своего здоровья. Это необходимо делать для того, чтобы не было спорных моментов во время призыва.

- Хотелось бы осветить еще один вопрос. Граждане обязаны в течение двух недель сообщать в военкомат или подразделение учета, если это сельские поселения, города об изменении семейного положения и состоянии своего здоровья, какие-то медицинские показания. Мы сейчас столкнулись с тем, что, по нашим данным, гражданин здоров, и ему выписывается повестка. Однако потом выясняется, что человек недавно попал в ДТП или получил тяжелую травму и стал неподвижен. От того, что он или его родственники своевременно не сообщили, мы создаем некорректные ситуации, - отметил Игорь Егоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военком Ростовской области рассказал, как мобилизованные будут получать денежное довольствие

Игорь Егоров назвал суммы выплат для солдат и офицеров (подробности)