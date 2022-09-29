Василий Голубев: "Есть первые возвращенные, ребят с проблемами по здоровью отправили домой"

Глава региона решил проблему с нехваткой кроватей в воинских частях.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, как решаются возникшие у призывников проблемы. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По словам главы региона, в воинские части, где обнаружилась нехватка спальных мест, были отгружены дополнительные кровати с постельными принадлежностями. Василий Голубев находится в постоянном контакте с командованием округа и все возникшие проблемы оперативно решаются по мере их поступления.
- Отрабатывается и каждый сигнал о неправомерной мобилизации. Есть первые возвращенные - такие решения уже приняты по ряду резонансных случаев, ребята с проблемами по здоровью отправлены домой, - заявил Василий Голубев.
В настоящее время призывная кампания в рамках частичной мобилизации по-прежнему остается на контроле губернатора.
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