Кому из жителей Ростовской области положена бронь во время частичной мобилизации, рассказал военный комиссар

В Ростовской области продолжается частичная мобилизация Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 29 сентября, в эфире радио «КП - Ростов-на-Дону» военный комиссар региона Игорь Егоров рассказал о том, что такое – бронирование, и сотрудники каких отраслей могут получить бронь.

К слову, в начале этой недели на портале Госуслуг появилась специальная форма для подачи информации для так называемой брони.

- Бронирование — это комплекс мероприятий. А не так, чтобы человек пришел и сказал: «Я забронирован». Бронированию подлежат граждане, должности которых указаны в перечне должностей, - говорит Игорь Егоров

Военком пояснил, что комиссии по бронированию находятся в администрациях муниципалитетов.

- А военные комиссариаты занимаются только контролем законности бронирования и обеспечением забронированных работников соответствующими удостоверениями, - продолжает полковник.

По словам полковника, с предприятия не может быть мобилизовано больше 30 процентов работников.

- Тут же я хочу заметить, что президент объявил частичную мобилизацию, и процент изъятия - не более 1 процента от граждан, стоящих на учете. И на предприятиях процент будет значительно ниже, чем 30%, - отметил спикер.

Также он обратил внимание работодателей на то, что за гражданином, призванном по мобилизации и ушедшем в войска, сохраняется его рабочее место.

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