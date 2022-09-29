В Таганроге мужчина до смети избил приятеля из-за скейтборда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге местного жителя осудят за убийство друга. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

В ходе следствия стало известно, что злоумышленник поссорился со своим приятелем. Он считал, что тот похитил у его сына скейтборд. В порыве гнева мужчина сильно избил своего друга кулаками, попадая по разным частям тела.

- В результате действий подсудимого потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего, - говорится в сообщении.

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Преступление было совершено в пьяном угаре.