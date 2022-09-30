В Волгодонске электросамокат протаранил иномарку. Фото: ГИБДД по РО.

В Волгодонске случилась авария с участием электросамоката. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в четверг, около половины первого дня в районе дома № 84/14 на улице Пионерской. По предварительным данным, 47-летний мужчина ехал на электросамокате Midway I-One по проезжей части в нетрезвом состоянии. В результате этого он не справился с управлением и врезался в остановившийся на светофоре Toyota Avensis, под управлением 35-летнего водителя.

В результате аварии иномарка получила небольшие механические повреждения. В отношении водителя электросамоката был составлен административный протокол по статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством".

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.