В Шахтах выгорело 400 "квадратов" аварийного дома. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области сгорел аварийный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в пятницу, 29 сентября, около половины двенадцатого ночи в городе Шахты в доме №6 на улице Кривошлыкова. В одноэтажном аварийном доме вспыхнула одна из квартир. В 2021 году дом был расселен. Очевидцы, заметившие возгорание незамедлительно вызвали бригаду пожарных к месту происшествия.

Прибывшие огнеборцы оперативно эвакуировали из здания двух человек. К счастью, погибших и пострадавших в огне нет. В 23:52 пожар удалось локализовать на площади в 400 квадратных метров. Полностью огонь был потушен в 3:49.

- Для тушения пожара привлекались от РСЧС 35 человек личного состава и 11 единиц техники. Из них от МЧС - 24 человека личного состава и шесть единиц техники, - говорится в сообщении.

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