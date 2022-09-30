Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 сентября 2022 6:34

В Ростовской области аэропорт Платов оставили закрытым до 10 октября

Авиарейсы также не принимают еще в 10 городах России
Ангелина СКИБА
Ограничения на полеты продлили в Росавиации

Ограничения на полеты продлили в Росавиации

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области аэропорт Платов оставили закрытым до 10 октября. Это значит, что запрет на прием и отправление рейсов снова продлили. Об этом говорится на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Самолеты с пассажирами также не принимают еще в 10 городах: в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Симферополе и в Элисте. Остальные аэрогавани работают в штатном режиме.

Перевозчикам рекомендуют использовать альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минводы, Москву и Ставрополь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, как мобилизация коснулась вахтовиков из Ростовской области

Речь идет о работниках, которые уезжают на заработки в другие территории (подробности)