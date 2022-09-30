Ограничения на полеты продлили в Росавиации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области аэропорт Платов оставили закрытым до 10 октября. Это значит, что запрет на прием и отправление рейсов снова продлили. Об этом говорится на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Самолеты с пассажирами также не принимают еще в 10 городах: в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Симферополе и в Элисте. Остальные аэрогавани работают в штатном режиме.

Перевозчикам рекомендуют использовать альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минводы, Москву и Ставрополь.

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