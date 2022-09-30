Днем в пятницу в Ростове-на-Дону состоится митинг-концерт #МЫВМЕСТЕ

Митинг состоится в парке «Левобережном». Фото: сайт правительства РО

Сегодня, 30 сентября, в парке «Левобережном» Ростова проведут митинг-концерт #МЫВМЕСТЕ. Акция начнется в 15 часов, принять участие могут все желающие. Об этом сообщает сайт донского правительства.

- Мы хотим выразить поддержку людям, которые сказали «да» воссоединению с Россией, а также поблагодарить тех, кто в армии или в добровольческих формированиях защищают страну, свои семьи и нас с вами, - сказал руководитель всероссийского движения «Волонтеры Победы» в Ростовской области Артем Толпыгин.

Напомним, голосование о присоединении к России 23 по 27 сентября накануне провели в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.

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