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Общество30 сентября 2022 9:21

С 15 октября в центре Ростова на два месяца ограничат движение машин

Дорожные нововведения будут действовать до середины декабря
Ангелина СКИБА
Проезд ограничат на участке от Гвардейского до Красноармейской

Проезд ограничат на участке от Гвардейского до Красноармейской

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 15 октября в Ростове на два месяца ограничат движение транспорта по Красноармейской. Об этом водителей предупреждает городской департамент автодорог.

- Из-за реконструкции коммуникаций будет ограничено движение транспорта по Красноармейской на участке от Гвардейского,3 до Красноармейской, 5 с 15 октября до 18 декабря, - говорится в сообщении.

Добавим, также с 15 числа в городе запретят стоянку машин на участке от Таганрогской до дома №2 на Горшкова с восточной и западной стороны. Также отменят поворот налево со стороны путепровода проспекта Стачки. Движение к Братскому организуют со стороны пересечения Станиславского и Братского.

Кроме того, в те же сроки планируют ввести выделенную полосу для автобусов на отрезке пути от Неклиновской до Королева.

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