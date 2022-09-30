С 15 октября в центре Ростова на два месяца ограничат движение машин

Проезд ограничат на участке от Гвардейского до Красноармейской Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 15 октября в Ростове на два месяца ограничат движение транспорта по Красноармейской. Об этом водителей предупреждает городской департамент автодорог.

- Из-за реконструкции коммуникаций будет ограничено движение транспорта по Красноармейской на участке от Гвардейского,3 до Красноармейской, 5 с 15 октября до 18 декабря, - говорится в сообщении.

Добавим, также с 15 числа в городе запретят стоянку машин на участке от Таганрогской до дома №2 на Горшкова с восточной и западной стороны. Также отменят поворот налево со стороны путепровода проспекта Стачки. Движение к Братскому организуют со стороны пересечения Станиславского и Братского.

Кроме того, в те же сроки планируют ввести выделенную полосу для автобусов на отрезке пути от Неклиновской до Королева.

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