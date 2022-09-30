Министр ЖКХ Ростовской области рассказал о капремонте подъездов в многоквартирных домах

Сергей Сизиков рассказал, почему в 2021 году капремонт не удалось выполнить на 100%. Фото: сайт правительства РО.

В 2021 году в Ростовской области были отремонтированы 354 подъезда в многоквартирных домах. На что было потрачено 104,3 миллиона рублей. Об этом на расширенном заседании рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Сизиков.

- Региональная программа проведения ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ростовской области, реализуемая с 2015 года и рассчитанная на 25 лет, включает в себя 18,5 тысячи многоквартирных домов общей площадью 60 миллионов квадратных метров, - рассказал министр. - В течение восьми лет работы были проведены в 8 877 таких домах. В них было отремонтировано почти 15 тысяч систем.

В рамках краткосрочного плана, утвержденного на 2021-2023 годы, в 2021 году капремонт выполнен в 1 144 домах. Из них 998 домов формируют фонд капитального ремонта и находятся на счете регионального оператора. Еще 146 домов формируют фонд капремонта на специальных счетах. Объем финансирования капремонта составил порядка 4 миллиардов рублей. Таким образом, в 2021 году были улучшены условия жизни 99 тысяч жителей региона.

Основным источником финансирования в рамках краткосрочного плана являются взносы собственников помещения. Также оказывается финансовая поддержка из областного бюджета для выполнения работ по замене лифтового оборудования. Так, при софинансировании из областного бюджета в размере более 87 миллионов рублей было заменено 154 лифта.

- Краткосрочный план по капремонту на 2021 год не был реализован в полной объеме, - уточнил Сергей Сизиков. - И тому есть несколько причин. Во-первых, некоторые подрядные организации нарушили условия выполнения работ по договорам. Во-вторых, в ряде случаев отсутствует техническая возможность провести капремонт в многоквартирных домах. В связи с чем работу выполнили лишь в 96 домах из 286. Сейчас ведутся работы в отношении 86 МКД.

По словам министра, отрицательное влияние на капремонт в Ростовской области оказали и экономические факторы. Так, размер минимального взноса на территории региона не изменялся с октября 2018 года и составлял 9 рублей 92 копейки на 1 квадратный метр. Вторым таким фактором стало отсутствие поступлений платежей от собственников в течение 2 месяцев в 2020 году в период распространения коронавируса.

Эти факторы повлияли на финансовую устойчивость регионального оператора и сдвинули сроки выполнения ремонта. Из-за низкой дисциплины собственников домов, составляющих денежный фонд капремонта, в 107 таких домах не были выполнены ремонтные работы. В результате по ним было решено изменить способ пополнения фонда капремонта на счете регионального оператора. С 1 марта 2022 года размер минимальной платы за капремонт был увеличен до 12 рублей 61 копейки за 1 квадратный метр. Также была утверждена техническая политика по проведению капремонта, которая регламентирует единые подходы и требования к производству работ. Также разработан план обеспечения финансовой устойчивости регионального оператора. Утверждена предельная стоимость работ.

По словам министра, в 2022 году планируется капитально отремонтировать 2069 домов площадью 4,9 миллиона квадратных метров. Дополнительно в рамках поддержки из областного бюджета выделено 204 миллиона рублей, в том числе 162, 6 миллионов рублей — на усиление грунтов оснований фундаментов и 41,4 миллиона рублей — на капремонт остронуждающихся МКД. Эти работы позволят улучшить условия жизни 180 тысяч жителей региона.

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