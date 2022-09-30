В Шахтах ликвидировали пожар на улице Искры

Спасатели быстро потушили пламя. Фото: МЧС по Ростовской области.

Спасатели потушили пожар в городе Шахты Ростовской области. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

По данным ведомства, возгорание прошло на улице Искры в квартире на 3 этаже. Площадь пожар составила 1 квадратный метр. Источник возгорания- домашние вещи.

Сообщение о пожаре произошло в 20:07 29 сентября. Пожар был ликвидирован в 20:22. Пострадавших нет.

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