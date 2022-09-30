МинЖКХ: в Ростовской области из-за оптимизации бюджета приостановили ремонт подъездов

В последующие три года на капремонт подъездов собираются освоить 215 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 года в Ростовской области из-за оптимизации бюджета не выделяли средства на ремонт подъездов многоквартирных домов. Об этом на заседании в правительстве региона сообщил глава донского МинЖКХ Сергей Сизиков.

- С 2019 года эта программа реализуется. За три года было потрачено 340 млн рублей на 514 домов. К сожалению, в этом году в связи с оптимизацией средства не выделялись. Однако мы подготовили предложения для рассмотрения ко второму чтению бюджета на 2023-2025 годы. Они касаются 372 домов на 215 млн рублей по ремонту подъездов, - рассказал Сергей Сизиков.

При этом министр отметил, что для проведения работ «есть обязательные условия: должна быть отремонтирована система электроснабжения, должны быть заменены оконные блоки и не должна течь кровля». Сергей Сизиков добавил, что на ремонт на условиях софинансирования должны быть выделены деньги из местного бюджета.

Добавим, по итогам 2022 года в Ростовской области планируют капитально отремонтировать 2 069 многоквартирных домов общей площадью 4 845,3 тысячи квадратных метров. В рамках краткосрочного плана предусмотрен ремонт 4323 систем: крыш, фасадов, подвальных помещений, фундаментов, лифтов, инженерных сетей.

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